Le député Mossi Raz (Meretz) a dénoncé une décision de la municipalité de Jérusalem d’autoriser la construction de milliers de logements, dont une partie dans des nouveaux quartiers situés dans les zones libérées en 1967. Il a accusé la municipalité de vouloir « faire échouer le gouvernement du changement et ainsi, faire échouer l’Etat d’Israël ». Il a promis que son parti ne permettra pas que le gouvernement « tombe dans le piège » et que ces plans seront stoppés.

La commission locale de planification et construction a donné son aval mercredi pour cinq grands projets de construction pour un total de 3557 logements : 2092 à Guivat Hatzarfatit au nord de la capitale et 1465 pour les deux quartiers de Har ‘Homa et Guivat Hamatos, au sud. Mais sur le plan procédural, la décision de la commission locale n’a qu’une valeur de recommandation. Les autorisations finales sont du ressort de l’échelon politique national, d’où les menaces de Mossi Raz de faire pression sur le gouvernement pour qu’il interdise ces constructions. Au vu des expériences passées, le parti Meretz pourrait fort bien prévenir les Etats-Unis afin qu’ils interviennent.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90