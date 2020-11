Ossama Yamani, avocat et journaliste saoudien de renom a publié une tribune retentissante dans le journal « Okaz » dans laquelle il affirme (ou confirme) que la mosquée Al-Aqsa (la « mosquée éloignée » dont parle le Coran) n’est pas du tout située à Jérusalem mais à Al Ju’ranah, près de la Mecque. Le journaliste explique que l’importance de Jérusalem en général et du mont du Temple en particulier, pour les musulmans, est due à des raisons historiques de conflits interarabes mais n’a rien à voir avec une quelconque mission qu’Allah aurait donnée à Mahomet ou aux califes qui lui ont succédé. Le journaliste rappelle aussi à cet effet que Jérusalem ne fut pas la première direction de prière des musulmans et qu’elle ne l’est plus aujourd’hui non plus. Il conclut : « Il y a beaucoup de récits qui ont été influencés par des motifs politiques destinés à servir les besoins de cette époque, et apparaissent parfois des allégations qui n’ont aucun lien avec la foi ou l’application des commandements ».

Ce journaliste n’est pas le premier à mettre le doigt sur l’un des grands mensonges de l’Histoire qui a pourtant entraîné des bains de sang juif comme cela a été le cas dans les années 1920-1930 avec les appels du mufti nazi Hadj Amin Al-Husseini pour « défendre la mosquée Al-Aqsa » et qui aujourd’hui encore galvanise les foules musulmanes.

Le Dr. Mordekhaï Keidar, éminent orientaliste affirme depuis longtemps que la « sainteté » accordée à Jérusalem, « troisième ville sainte » et à la mosquée Al-Aqsa par l’islam sunnite est basée sur une interprétation politique et tardive du verset de la Sourate 17 du Coran, notant aussi que pour l’islam chiite la troisième ville sainte de l’islam est Najaf, située en Irak.

Dr. Keidar rappelle que dans des sources islamiques antiques, la mosquée Al-Aqsa, mentionnée une seule fois dans le Coran sous le nom opaque de « mosquée éloignée » fut l’une des deux mosquées sises près d’un village appelé Al Ju’ranah, un peu au nord de la Mecque. L’une de ces mosquées était appelée « Al-Adna », la « mosquée proche », et la seconde, « Al-Aqsa », la « mosquée éloignée ». Et il donne les circonstances historiques et politiques qui ont provoqué cette falsification historique en se basant sur des sources arabes elles-mêmes: en l’an 682, cinquante ans après la mort de Mahomet, Abdallah ibn Zubayr, qui régnait sur la Mecque se rebella contre le pouvoir central de la dynastie des Omeyyades à Damas. Il bloqua les routes et empêcha les habitants de Damas de se rendre à la Mecque pour accomplir le H’adj, le pèlerinage traditionnel. Les habitants se rendirent alors à Jérusalem et pour justifier ce changement, ils commencèrent à diffuser la fable selon laquelle c’est vers cette ville que Mahomet avait effectué son fameux « voyage nocturne » lors duquel il s’était « envolé » avec son ânesse Buraq depuis la Mecque jusqu’à la « mosquée éloignée » ou en arabe « Al-Aqsa ».

