L’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon, président du parti Telem et l’un des marqueurs de droite du parti Bleu-Blanc explique pourquoi il ne voit pas de problème à gouverner avec le Parti Travailliste dans le cadre d’un gouvernement Gantz malgré leurs divergences idéologiques: « Cela fait cent ans que le conflit avec les Arabes dure et il n’y a toujours pas de partenaire de l’autre côté. La lutte droite-gauche sur cette question n’a donc plus de mise. Par contre, nous avons des dénominteurs communs avec les travaillistes sur l’aspect de la société israélienne, les besoins sociaux et la volonté de probité de la classe politique. Dans ces domaines, il n’y a pas de différence entre la droite et la gauche, pas plus que sur la nécessité de combattre le Hamas ».

Au parti Bleu-Blanc, au moins trois candidats sont étiquettés à droite: Moshé Yaalon, Tsvi Hauser et Yoaz Hendel.

La question qui se poser sera de savoir si le parti Bleu-Blanc résistera à une défaite alors qu’il est composé de personnalités aux options idéologiques très diverses qui n’ont comme seul dénominateur commun leur volonté de voir Binyamin Netanyahou quitter le pouvoir.

Photo Miriam Alster / Flash 90