David Shimron, l’ancien avocat de Binyamin Netanyahou, a décidé de poursuivre le député Moshé Yaalon pour diffamation. On ne comprend pas ce qui se passe avec l’ancien ministre de la Défense si ce n’est une fuite en avant dans son obsession à attaquer le Premier ministre et son entourage présent ou passé.

Mardi matin sur les ondes de radio 103FM, Moshé Yaalon a réitéré son accusation selon laquelle David Shimron aurait reçu une commission de dizaines de millions de dollars lors de l’achat de sous-marins allemands lors duquel il avait été l’un des négociateurs face au groupe allemand Thyssenkrupp. Une enquête pénale avait alors été ouverte contre lui pour soupçons de conflits d’intérêts, corruption, blanchiment d’argent et gains illicites.

David Shimron a annoncé qu’il intentera un procès en diffamation contre Moshé Yaalon et a écrit : « Je n’ai jamais reçu des dizaines de millions, ni des millions ni d’ailleurs la moindre somme d’argent comme commission dans l’achat des sous-marins ou de tout autre bâtiment. Cette question a fait l’objet d’une enquête approfondie de la police et suite à cela, le Parquet a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’une mise en examen. Les propos émis contre moi par Moshé Yaalon, comme à d’autres occasions, sont de la pure calomnie et l’affaire se réglera au tribunal ».

