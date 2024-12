L’ancien Chef d’Etat-major et ancien ministre de la Défense, Moshé Yaalon, a tenu hier (samedi) des propos scandaleux lors de son intervention dans l’événement ”Shabatarbout” sur Democrat TV.

Yaalon a déclaré que, selon lui, Israël procède à une ”épuration ethnique” au nord de la Bande de Gaza.

”La voie sur laquelle on nous entraine actuellement, on nous entraine vers l’occupation, l’annexion, la purification ethnique. Regardez le nord de la Bande de Gaza, un transfert, appelez cela comme vous voulez, pour installer là-bas des localités juives, c’est ça le sujet. Nous ne devons pas nous méprendre, ceux qui veulent nous tromper sont ceux qui nous conduisent pour l’instant à rien de moins qu’à la destruction. En effet, que se passe-t-il là-bas? Beth Lahiah n’existe plus, Beth Hanoun n’existe plus, et nous agissons maintenant à Jabaliya. En fait, nous nettoyons le terrain des Arabes”.

Ses propos ont soulevé un tollé en Israël de la part des représentants de la coalition mais aussi de l’opposition. Ainsi, Benny Gantz a réagi: ”Il ne s’agit pas d’une épuration ethnique. Tsahal se bat contre des terroristes et continuera à le faire dans toute la Bande de Gaza”.

Guidon Saar, le ministre des Affaires étrangères, a tweeté: ”Les propos irresponsables de l’ancien ministre Moshé Yaalon sont faux et diffament Israël sans aucun fondement. Je l’appelle à revenir sur ses paroles”.

Néanmoins, Moshé Yaalon persiste et signe. Ce matin, il était interrogé sur la radio Kan Reshet Beth et a réitéré son affirmation: ”Je maintiens mes propos. Le problème n’est pas les soldats de Tsahal. Je parle au nom d’officiers qui servent à Gaza. Ils ont mis dans une situation où ils risquent leur vie et s’exposent à des recours devant la cour pénale internationale. Je me dois de tirer la sonnette d’alarme face à ce qu’il se passe là-bas. Des crimes de guerre sont commis. Aucune démocratie n’est jamais arrivée devant la Cour pénale internationale de La Haye”.