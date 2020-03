Après la lettre adressée à Moshé (Boguy) Yaalon par un groupe de parents endeuillés par le terrorisme, l’ancien ministre de la Défense les accuse maintenant « de collaborer avec des milieux politiques qui utilisent de manière cynique les soldats de Tsahal tombés ou les victimes du terrorismes à des fins politiques ». Il a demandé à ces parents « de s’abstenir de faire de la politique afin de respecter la mémoire des victimes qui ne doivent en aucun cas faire partie du jeu politique ».

Ce groupe de parents qui sont réunis au sein du « Forum Bo’harim Ba’haïm » (« Nous choisissons la vie ») avait écrit à Moshé Yaalon pour l’exhorter à ne pas se prêter à la formation d’un gouvernement minoritaire avec l’appui des députés arabes qui soutiennent le terroristes car « cela déshonorait la mémoire de leurs êtres chers disparus ».

Dans leur lettre, l’une des familles, Herzl et Meirav Hadjaj, dont la fille Shir hy »d avait péri lors d’un attentat à Armon Hanatziv en 2017, avait notamment écrit: « Est-ce bien vous, l’ancien chef d’état-major et ministre de la Défense qui étiez assis dans notre salon pour nous réconforter après la mort de Shir hy »d, et qui aujourd’hui pour des raisons d’ego, de haine et de lutte de pouvoir êtes prêt à participer à un gouvernement avec le soutien de partisans du terrorisme et de ceux qui glorifient ceux qui assassinent nos soldats et nos civils qui étaient un jour sous votre protection?? »

La réponse de Moshé Yaalon a mis hors d’eux le couple Hadjadj qui lui a répondu: « Boguy Yaalon! Nous sommes consternés et choqués par votre réponse. Le ‘Forum Bo’harim Ba’haïm’ n’est pas une organisation politique et toute son activité a pour but d’éviter de nouveaux attentats. Ainsi, nous utiliserions la mémoire de notre fille Shir hy »d à des fins politiques??!!! Honte à vous! Nous nous sommes adressés à vous en début de semaine pour vous rencontrer de manière urgente et votre assistante nous a répondu que nous devions envoyer un mail mais qu’une rencontre était impossible. En vous joignant à cette Liste arabe qui soutient le terrorisme c’est vous qui salissez la mémoire des soldats de Tsahal et des victimes du terrorisme et qui mettez en danger la sécurité de l’Etat d’Israël ».

Photo Famille Hadjadj