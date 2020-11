Pour la première fois, un membre de l’opposition exprime ouvertement son inquiétude face aux sondages qui montrent de manière invariable que Binyamin Netanyahou sera le probable prochain Premier ministre : « Je suis effectivement inquiet face aux sondages. A Yesh Atid-Telem, nous devrions nous livrer à une introspection afin que nous puissions constituer une force d’alternance, et nous allons le faire. Il est impensable que Naftali Benett puisse être l’alternative et pas Yesh Atid-Telem ». Et il se propose pour reprendre le flambeau, tout en « ménageant la chèvre et le chou » : « Je n’en parle pas publiquement, mais je suis prêt à toute mission. Je suis en effet capable d’être une alternative à Binyamin Netanyahou. Mais Lapid est également apte à diriger Yesh Atd-Telem et nous le soutiendrons ».

Le dernier sondage de Maariv :

Likoud : 27

Yamina : 24

Yesh Atid Telem : 18

Liste arabe unifiée : 11

Bleu-Blanc : 10

Shass : 9

Israël Beiteinou : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 6

Les autres partis (le seul d’éligibilité est à 3,25%) : Otzma Yehoudit : 1,5%; Parti travailliste : 0,8%; Derekh Eretz : 0,5%; Habayit Hayehoudi du rav Raphy Peretz : 0,3% et Gesher : 0,2%).

Blocs : Droite/Religieux : 67; Gauche/Arabes : 45; Lieberman : 8

