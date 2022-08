L’ancien directeur adjoint de la police des polices (Ma’hash), Moshé Saada, a reçu une proposition pour intégrer la liste de la tsionout hadatit à la 7e place.

Saada s’est fait connaitre du grand public, il y a quelques jours, lorsqu’il a révélé dans une interview sur la chaine N12 les coulisses de certaines affaires impliquant la police mais surtout la façon dont l’ancien procureur Shay Nitzan était prêt à fermer les yeux afin de préserver l’enquête sur les dossiers concernant Binyamin Netanyahou.

Rappelons que d’après l’accord qui se dessine entre Betsalel Smotrich (Hatsionout Hadatit) et Itamar Ben Gvir (Otsma Yehoudit), la 7e place sur la liste commune serait attribuée à une personne extérieure aux deux partis.

La proposition faite à Moshé Saada émane de Betsalel Smotrich. L’intéressé a répondu qu’il l’accepterait seulement si les deux têtes de liste voulaient le voir prendre cette place.

Depuis que l’ancien directeur adjoint de Ma’hash s’est exprimé publiquement sur les dysfonctionnements dans les relations entre la police et la justice, il fait l’objet de réactions sévères de la part du chef de la police de l’époque, Rony Alsheikh et de l’ancien procureur Shay Nitzan. Ils le qualifient de menteur et démentent les accusations qu’il porte contre eux.

Parallèlement, deux anciens chefs de Ma’hash, Ouri Carmel et Herzl Shaviro, ont envoyé une lettre à Saada pour le soutenir quant aux accusations qu’il porte sur le système.

A ceux qui reprochent à Saada de se lancer en politique juste au moment de ses révélations, trouvant le timing suspect, il répond qu’il avait lancé les alertes depuis longtemps. Etant en poste jusqu’à il y 6 mois, il était tenu par le devoir de réserve mais avait auparavant tiré la sonnette d’alarme en interne.