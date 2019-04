A peine 4 mois après s’être installé dans le fauteuil de maire de Jérusalem, Moshé Léone a accepté de répondre aux questions du P’tit Hebdo. Il nous livre ses premières impressions et ses ambitions pour ce mandat.

MAIRE DE JERUSALEM

J’entame chaque journée en étant conscient que c’est un mérite d’être maire de Jérusalem. Ce poste ne s’obtient pas sans un vrai travail en amont. Une expérience solide est nécessaire pour savoir gérer une ville de l’importance de Jérusalem. Je suis arrivé à cette place avec un CV qui prouve mes capacités à tenir la barre. J’y vois une mission sacrée et je m’efforce de l’accomplir au mieux.

AU COMMENCEMENT

Seulement deux semaines après ma prise de fonction, j’ai réussi à amener 950 millions de shekels du ministère des finances pour le budget de la ville. Grâce aux bonnes relations que j’entretiens avec Moshé Kahlon, j’ai pu régler cette question avant le début de l’année civile et la campagne électorale, que je sentais arriver.

Cette somme, qui représente 15% du budget de la municipalité, nous permet de mettre sur les rails immédiatement nos projets.

Par ailleurs, dans les 3 premiers mois de mon mandat, j’ai obtenu la signature d’un accord cadre avec le ministère des finances pour construire 25 000 unités de logement à Jérusalem.

CONTINUITE OU RUPTURE

Nir Barkat est un homme que je respecte beaucoup et qui a fait beaucoup de bien à la ville. Je ne compte pas abandonner les beaux projets qu’il a lancés. Concernant la culture par exemple, je poursuivrai tous les programmes qu’il a initiés et veillerai à ce qu’ils soient même améliorés.

Cela étant, chaque maire pose son empreinte. Pour ma part, je me suis fixé trois priorités: la propreté, le logement et l’emploi. Concernant la propreté, nous avons déjà bien entamé le changement. Nous avons augmenté le budget à cet effet de 48 millions de shekels à 150 millions de shekels. Dans les prochaines années, toutes les routes et les trottoirs de la ville seront rénovés et la propreté sera garantie. J’ai tenu à ce que ce programme s’étende sur tous les quartiers de la ville et pas uniquement sur le centre-ville. Par ailleurs, nous lançons un pilote cette semaine à Har Homa, avec un ramassage des ordures le samedi soir plutôt que le dimanche matin, pour éviter de créer des embouteillages.

La construction de 25000 unités de logement sur les prochaines années est assurée par l’accord cadre que j’évoquais.

L’emploi: des programmes seront mis en place, notamment pour favoriser l’entrée sur le marché du travail des personnes qui vivent dans la pauvreté et des olim. Dans le cas des olim, ce sera en coopération avec Qualita. J’en profite pour souligner l’augmentation du budget alloué à l’intégration des olim, que j’ai actée pour 2019.

Nous travaillons du matin au soir sur ces 3 axes qui me semblent être centraux pour le développement de la ville et pour que les jeunes restent à Jérusalem et viennent s’y installer.

COALITION

Nous avons formé une large coalition reliant les représentants des nuances de la population de la capitale: des haredim aux laïcs en passant par les sionistes religieux. Je me félicite de cela.

HITOREROUT

Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, les électeurs d’Hitorerout au second tour sont, pour beaucoup, représentés dans la coalition. N’oublions pas que Meretz n’a pas appelé à voter pour moi au 2e tour, et qu’ils siègent dans la coalition, par exemple. C’est vrai aussi pour certains haredim. Donc, il est faux de prétendre que les électeurs d’Ofer Berkovitch n’ont pas de représentants au conseil municipal. Quant à ceux qui ont voté pour lui aux 1er et 2e tours, ils ont choisi un leader qui a refusé d’entrer dans la coalition malgré les offres généreuses que je lui ai faites. Il n’a pas su décider. Le jour où il souhaitera rejoindre la coalition, les portes lui seront grandes ouvertes.

ADMINISTRES

Je suis un maire qui tourne quotidiennement dans les différents quartiers de la ville. Presque tous les shabbat, je suis dans une synagogue différente. J’aime les gens, j’aime échanger avec eux. C’est une caractéristique indispensable pour être un bon maire.

BUREAUCRATIE

Nous travaillons pour alléger les lourdeurs administratives. Par ailleurs, concernant les olim de France, nous sommes en train de rendre accessible, en français, tous les services de la mairie.

JEUNESSE

Les jeunes entre 13 et 18 ans ont besoin de lieux pour se retrouver, de mouvements de jeunesse avec des moyens adaptés. C’est pourquoi, nous allons construire, à Har Homa, notamment, un centre pour jeunes et donner un local au Bné Akiva. La jeunesse est un sujet central.

PAUVRETE

Afin de traiter ce problème le mieux possible, nous devons comprendre qu’ils touchent différentes populations. Les personnes âgées sont particulièrement victimes de pauvreté. Ce sont nos parents, ceux qui ont construit le pays et Jérusalem. Nous nous devons de leur donner de quoi subvenir à leurs besoins. Je veux allouer un budget conséquent à ces personnes.

Pour les gens dans l’âge actif, nous préparons des programmes afin de favoriser leur intégration sur le marché du travail, dans des emplois qui leur permettront de retrouver un niveau de vie digne.

CHATS

Nous avons, en effet, voté un budget pour nourrir les chats de la ville. Il ne s’agit pas d’une somme telle que d’autres populations en seront privées. La raison est simple: nous devons nous préoccuper de tout le monde. Les chats sont victimes des poubelles fermées installées ces dernières années. Soit ils ne trouvent plus à manger, soit ils restent enfermés dans les poubelles. Pour remédier à cela, nous avons décidé de mettre en place des points de nourriture pour les chats.

Ce n’est pas délaisser d’autres populations, comme les familles nécessiteuses, que d’allouer un petit budget pour cela. C’est se soucier de toutes les créatures.

GOUVERNEMENT

Jérusalem est au cœur d’un consensus. Que le gouvernement soit de droite ou de gauche, nous serons prêts à travailler avec lui, en bon entendement. Personnellement, je suis un homme de droite, je sais que le gouvernement de Netanyahou a fait pour Jérusalem ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’a jamais réalisé. Je préfèrerai un gouvernement de droite, mais je le répète, nous sommes certains que la coopération avec les services de la capitale sera fructueuse, quel que soit le Premier ministre.

AMBITION NATIONALE

Je n’ai aucune autre ambition que celui d’être maire de Jérusalem. Tant que je pourrai faire du bien à notre Capitale, je poursuivrai dans cet unique but, mon action publique, entamée il y a plusieurs années.

Propos recueillis par Avraham Azoulay