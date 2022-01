Le député orthodoxe Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) s’est entretenu avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël Thomas Naides. Ce dernier a émis le souhait de mieux connaître les différents secteurs de population en Israël. Les deux hommes ont passé en revue les questions à l’ordre du jour. Moshé Gafni, a longuement évoqué le combat des partis orthodoxes pour maintenir le caractère juif de l’Etat d’Israël. Abordant les questions de politique étrangère et notamment le conflit israélo-palestinien, Moshé Gafni a toutefois tenu des propos anachroniques et diasporiques : « Le rav Shakh nous a demandé de nous opposer à toute escalade de violence et de ne pas nous livrer à des provocations envers les nations », des propos qui ont agréablement sonné aux oreilles de l’ambassadeur démocrate. Le député a également souligné l’importance des relations avec les Etats-Unis, « le meilleur allié d’Israël », et « l’importance stratégique de l’ingérence américaine dans la région ».

Les deux hommes ont convenu de poursuivre leur dialogue.

Photo Hadas Parush / Flash 90