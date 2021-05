En préambule de la séance de la commission des Finances qu’il préside, le député Moché Gafni (Yahadout Hatorah) a dévoilé ses sentiments désabusés à propos des derniers développements politiques : « Je veux vous faire part du fait que je n’ai pas le moral. Durant ders années, on m’a présenté comme un homme de gauche alors qu’Eretz Israël m’importe beaucoup. J’ai fait confiance en ceux qui disaient ‘nous sommes Eretz Israël’, et voilà que soudain, mon moral est au plus bas, il s’avère qu’ils m’ont tout le temps menti ! Ils me disaient qu’Eretz Israël était la chose la plus importante à leurs yeux et il s’avère aujourd’hui que la haine envers Bibi est plus importante qu’Eretz Israël. J’ai été éduqué, comme beaucoup d’autres, dans le fait qu’il y a des principes, des règles immuables pour lesquelles il faut être prêt à tout. Et Eretz Israël ? Qui protégera Eretz Israël ? Tamar Sandberg défendra Eretsz Israël ??… ».

Moché Gafni a également critiqué ce qui est annoncé sur le plan ministériel : Avigdor Lieberman au ministère des Finances et un membre de son parti à la présidence de la commission des Finances ! « C’est du jamais vu à la Knesset ! La commission censée contrôler le ministère des Finances sera présidée par un membre du même parti que le ministre de tutelle ! Tout fout le camp ! Tout est permis ! »

Photo Noam Moshkowicz / porte-parole Knesset