Malgré les ventes-record de la plateforme politique du parti Zehout dans les librairies, la formation créée par Moshé Feiglin n’arrive toujours pas à franchir le seuil d’éligibilité, selon les sondages, faut-il le préciser.

Le parti a présenté mercredi sa liste définitive en vue des élections. A cette occasion, son président Moshé Feiglin a déclaré: “Il ne fait aucun doute que notre liste est variée, de qualité, et passionnante, du point de vue de ses membres tout comme des valeurs qu’ils défendent. On y trouve ensemble hommes et femmes, orthodoxes et athées, personnes de gauche et de droite qui sont toutes et tous unis derrière la plateforme politique la plus détaillée et innovante qu’Israël ait connue. Zehout sera la surprise de ces élections”.

Voici les dix premiers candidats de la liste (sur 20) issue des primaires et après correction par Moshé Feiglin:

Moshé Feiglin Rav Haïm Amsallem (ancien député Shass – Fondateur du mouvement ‘Am Shalem’) Guilad Alper (Economiste – Ancien conseiller de ministre des Finances) Dr. Ronit Lador (Assistante sociale et militante associative) Libi Molad (Avocate – fondatrice du mouvement néo-libéral) Shaï Malka (co-fondateur et secrétaire-général du parti Zehout) Dr. Rephaël Mintz (Chercheur et maître de conférences à l’Université d’Ariel) Albert Lévy (Homme d’affaires – Olé de France – Militant écologiste) Ron Tsafrir (militant en faveur de la légalisation du cannabis médical) Yiska Bina (Avocate)

