Le président du parti Zehout a annoncé jeudi qu’il « revient au bercail » et rejoint une nouvelle fois les rangs du Likoud. Après avoir longtemps dirigé le courant « Manhigout Yehoudit » au sein du Likoud, Moshé Feiglin avait claqué la porte après les primaires de 2014, rétrogradé de la 17e à la 36e place sur la liste sur intervention de Binyamin Netanyahou. L’année suivante, il créait son propre parti, « Zehout » orienté nettement à droite mais de tendance très libérale sur le plan économique et sociétal.

Dans une lettre adressée aux membre de « Zahout », Moshé Feiglin explique en substance que pour se rapprocher des objectifs qu’il considère comme indispensables pour l’Etat juif, il faut agir dans le cadre d’un parti de pouvoir et il désigne le Likoud comme le cadre le plus adapté : « Le Likoud est aujourd’hui le parti qui représente le mieux le dénominateur commun du public national et traditionnel. C’est la ‘base’ naturelle pour nous. Le Likoud est un parti de pouvoir, non seulement du fait de son idéologie mais surtout par sa configuration sociologique. Seule une telle structure possédera les outils et l’esprit nécessaires pour se mesurer aux défis qui se présentent à nous. Seul le leadership du Likoud pourra mener le peuple d’Israël vers des rivages sûrs, vers l’étape suivante dans la consolidation de notre vie nationale en Erets Israël avec la diffusion de notre message : la réparation du monde (Tikun Olam) par la Royauté divine ».

L’ancien député révèle ensuite qu’il a eu une conversation amicale avec le député Binyamin Netanyahou mais rappelle aussi les querelles continuelles qui ont opposé les deux hommes lorsqu’il était au Likoud, au point qu’il ait fini par quitter le parti. Il souligne que le passé est oublié et qu’une nouvelle page nettement plus positive s’est ouverte entre eux.

« J’ai donc décidé de revenir sur le pont du Likoud et de continuer le chemin avec lui, avec modestie, un grand amour et une étroite collaboration avec le public traditionnel, avec cette ‘voix juive’ qui a été oubliée lors de la dernière campagne électorale mais qui reste le socle et le futur d’Israël », écrit-il aussi.

Moshé Feiglin conclut sa lettre en annonçant qu’il a officiellement adhéré jeudi au Likoud et qu’il se présentera lors des primaires pour la Knesset lorsqu’elles auront lieu.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90