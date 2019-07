Moshé Feiglin, président du parti Zehout a réaffirmé lundi matin sur Kan-Reshet Bet qu’il compte bien se présenter aux prochaines élections. Il n’a pas exclu de se joindre à un bloc technique afin de pouvoir entrer à la Knesset, soulignant « qu’il n’y aura pas de sa part de problème de rang dans la liste ».

Sur le plan idéologique et politique, Moshé Feiglin a une nouvelle fois reconnu qu’il s’était trompé de tactique lors de la dernière campagne en mettant de côté sa position nettement à droite. « Les électeurs ont fini par oublier l’aventure ‘Zo Artseinou et ma fidélité absolue aux valeurs nationales ‘ »!, a-t-il constaté.

Allant encore plus loin, le fondateur de Zehout a indiqué que cette fois-ci et contrairement à la dernière campagne, il annoncera d’emblée qu’il recommandera Binyamin Netanyahou comme Premier ministre. Lors de la dernière campagne, sa devise était: « Nous ne sommes dans la poche de personne, nous recommanderons celui qui ira le plus loin dans la satisfaction de nos exigences ».

Enfin, il a rappelé que les thèmes économiques et sociaux ne seront pas oubliés, tels que la baisse des prix de l’alimentation et du logement et de manière générale une économie très libérale.

Photo Flash 90