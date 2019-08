Après avoir assuré qu’il se maintiendrait coûte que coûte dans la course, Moshé Feiglin, fondateur et président du parti Zehout pourrait finalement renoncer, après une nouvelle entrevue avec le Premier ministre mercredi. Binyamin Netanyahou jette toutes ses forces dans la bataille afin de convaincre les partis Zehout et Otsma Yehoudit de se retirer de la campagne électorale afin de ne pas gaspiller inutilement des voix de droite dans ce scrutin qui s’annonce extrêmement serré et décisif.

Sur sa page Facebook, Moshé Feiglin a écrit: « Hier (mardi) soir tard, j’ai reçu une invitation à me rendre chez le Premier ministre au sujet de ma demande d’annulation de la réforme du cannabis. Lors de cette entrevue, j’ai expliqué au Premier ministre que cette réforme tue les malades et j’ai apporté comme exemple la mort tragique de la jeune Sivan Mimouni z.l. à l’enterrement de laquelle j’ai assisté hier. J’ai exigé l’annulation de cette réforme.

A ma grande joie, le Premier ministre a pris cette question très au sérieux et durant de longues heures je me suis concerté avec des professionnels et nous avons élaboré une solution dont la signification serait la légalisation du cannabis médical, autrement dit, que les malades pourront acquérir ce médicament qui leur est dû, dans la dose et l’espèce que leur médecin traitant leur aura prescrit(…) Il s’agit du sauvetage de nombreuses vies(…)

Par la suite, Moshé Feiglin indique qu’il s’adressera aux membres du parti pour leur demander s’ils acceptent que Zehout se retire de la course en échange d’une promesse écrite de légalisation du cannabis médical.

Selon certaines sources, Binyamin Netanyahou aurait également proposé à Moshé Feiglin un poste ministériel économique en échange de son retrait.

Dans les derniers sondages, Zehout oscille entre 2% et 2,5% des intentions de vote ce qui représente un peu plus de deux mandats, un réservoir crucial pour la droite.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90