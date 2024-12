Le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed a rapporté que Moscou ‘retirerait toutes ses forces de Syrie d’ici un mois’. Cette information aurait pour source la Direction des opérations militaires dans le pays. La Russie aurait déjà effectué le retrait de certaines de ses troupes de la plus grande base syrienne, Hmeimim, et au cours des deux derniers jours, elle aurait encore retiré 10% de ses unités combattantes dans le pays. Toujours selon ce rapport, les Russes se seraient retirés de sept postes d’observation de la zone rurale de Quneitra et du Golan.