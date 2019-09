Bassam Saïah, terroriste du Hamas qui purgeait une peine de prison à vie, est décédé dimanche à l’hôpital Assaf Harofeh des suites d’une maladie chronique orpheline. Il avait été admis .

Il avait été condamné pour toute une série de chefs d’accusation dans le champs du terrorisme, dont celui d’avoir fait partie du commando qui a avait assassiné le rav Eitam et Naama Henkin hy »d en octobre 2015. Les terroristes en embuscade avaient tiré à bout portant sur le véhicule que conduisait le rav Eitam hy »d, et dans lequel se trouvaient également son épouse Naama hy »d et leurs quatre enfants qui par miracle n’avaient pas été blessés.

Avec un summum d’insolence, le Hamas a publié un communiqué de condamnation d’Israël: « L’occupant sioniste sera responsable des conséquences de la mort du journaliste (sic) Bassam Saïah, à cause d’une négligence médicale. Ce terrible crime reflète le visage cruel de l’occupation et le comportement criminel envers nos héros prisonniers ».

L’Autorité Palestinienne quant à elle a appelé à une manifestation dimanche soir sur la place Manara à Ramallah.

Photo Famille