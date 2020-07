Selon la chaîne libanaise Al-Mayadeen, Israël a transmis un message « d’apaisement » au Hezbollah après la mort d’un terroriste de cette organisation lors d’un raid israélien près de Damas lundi dernier. De crainte d’une réaction de l’organisation terroriste chiite, Israël a fait savoir au Hezbollah par l’intermédiaire de l’Onu « qu’il ne savait pas qu’Ali Kamel Mohsin était dans les parrages et n’avait pas l’intention de s’en prendre à lui « ! Le Hezbollah avait annoncé une « réponse douloureuse ». Le message israélien contenait aussi un avertissement envers l’organisation terroriste au cas où elle s’avisait tout de même de mener une opération contre Israël.

Golan : Israël répond au tir d’un obus anti-aérien

Vendredi soir, des hélicoptères de type « Apache » de Tsahal ont visé des objectifs syriens sur le Golan suite au tir d’un obus anti-aérien depuis la Syrie dont des éclats sont tombés en territoire israélien. Ils ont causé des dommages à un bâtiment et à un véhicule dans la ville druze de Majd el-Chams. Un poste d’observation et des moyens de collecte d’informations de l’armée syrienne ont notamment été détruits. Le porte-parole de Tsahal a déclaré qu’Israël considère le régime syrien comme responsable de tout ce qui se passe sur son territoire, et de toute violation de la souveraineté israélienne.

