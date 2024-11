Le 30 novembre 2023, des terroristes ont ouvert le feu sur la station du bus à la sortie de Jérusalem, au niveau de Guivat Shaoul. Trois personnes ont été assassinées: le Rav Elimeleh Wasserman, Hanna Ifergan et Libya Dickman, z’l.

Lors de l’attentat, un civil, Youval Kastelman, qui était sur la voie d’en face est descendu de son véhicule et a réussi à neutraliser les terroristes à l’aide de son arme. Au même moment, deux soldats qui étaient à la station de bus ont ouvert le feu et ont contribué à cette neutralisation.

L’un des deux soldats, Aviad Fridja, a pris Youval pour l’un des terroristes et a tiré en sa direction alors même que ce dernier était à genoux, avait jeté son arme et levé les mains en l’air. Youval Kastelman a succombé quelques instants plus tard.

Le Parquet militaire a inculpé aujourd’hui (jeudi) le soldat Aviad Fridja pour homicide avec responsabilité réduite. D’après l’acte d’accusation, Fridja a continué à tirer en direction de Youval Kastelman en contradiction avec les consignes d’ouverture de feu de Tsahal et alors même que le second soldat sur place lui disait d’arrêter de tirer.

Les avocats de Fridja ont déploré cette inculpation: ”Le combattant s’est retrouvé au milieu d’un attentat alors qu’il rentrait de la guerre à Gaza. Comme cela a été prouvé devant le tribunal, il a agi en toute bonne foi et en étant persuadé qu’il mettait fin au massacre en cours. D’après l’enquête, huit témoins sur place ont affimé qu’ils pensaient aussi que le défunt, z’l, était un troisième terroriste qui avait participé à l’attentat”.