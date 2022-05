La mort de la journaliste Shireen Abu Akleh cette nuit dans des échanges de tirs entre Tsahal et des terroristes palestiniens à Djénine a immédiatement été attribuée à Israël par le collègue de cette dernière présent sur place. De même Abou Mazen a déclaré qu’Israël portait l’entière responsabilité de cette mort.

Tsahal estime qu’il y a une forte probabilité que la journaliste soit tombée sous des balles palestiniennes. Dans une vidéo tournée par des Arabes de Djénine, on voit des échanges de tirs puis on entend quelqu’un dire: »On a touché un soldat! ». Or, aucun soldat de Tsahal n’a été blessé lors de ces émeutes. D’après certains observateurs, il s’agirait d’une preuve que la journaliste a bien été tuée par les Palestiniens, la prenant pour un soldat.

Quoi qu’il en soit et comme à son habitude, Tsahal a ouvert une enquête pour comprendre le déroulé des événements. Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, veut aller encore plus loin et a proposé la mise en place d’une commission d’enquête commune entre les Israéliens et les Palestiniens. Ces derniers ont refusé.

Le Premier ministre Bennett a adressé un message de soutien aux soldats de Tsahal et a condamné les accusations proférées par Abou Mazen.

Le parti Ra’am, de son côté, a suspendu l’annonce de sa décision quant à la poursuite de sa participation à la coalition, en raison de la mort de la journaliste d’Al Jazeera. Par ailleurs, il exige qu’une commission internationale soit commanditée pour enquêter sur cet événement. Ra’am a qualifié la journaliste de »Shahid ».

