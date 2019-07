Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Selon le classement Global Fire Power (GFP), l’armée égyptienne vient de surpasser les États-Unis, la Turquie et Israël dans les forces de défense aérienne et les missiles avec 1 100 projecteurs de roquettes et elle devient ainsi la cinquième puissance mondiale dans le domaine des engins porteurs de balistique.

L’Egypte était classée 10ème puissance militaire mondiale en 2018, et cette année selon le GFP, les forces armées égyptiennes deviennent la 12ème puissance militaire mondiale.

Les forces de défense aérienne américaines se sont classées au 6e rang après l’Égypte avec 1 056 projecteurs de fusées, tandis que la Turquie occupait le 12e rang avec 350 batteries, et Israël au 26e rang avec seulement 150 batteries.

L’Égypte a également dépassé Israël et la Turquie dans les forces aériennes en occupant la 9e place mondiale avec 1 092 appareils, tandis que la Turquie occupe la 10e place avec 1 067 appareils, et Israël est arrivé à la 18e place avec 595 appareils.

En ce qui concerne les forces navales, l’Egypte occupe une place avancée par rapport à Israël et à la Turquie, puisqu’elle possède 319 équipements navals qui la placent au 6ème rang mondial, tandis que la Turquie occupe le 12ème rang avec 194 équipements navals.

Israël était en 37ème position avec 65 équipements navals, selon le classement du GFP.

Nota : Ces données ne sont pas à être ignorées, mais ce classement est à pondérer par plusieurs facteurs. Tout d’abord la vétusté des matériels n’est pas prise en compte, tout comme l’habileté des pilotes d’avions et de char. Il n’intègre pas non plus l’environnement nécessaire à l’utilisation des systèmes d’armes (informations, cryptage, brouillage, ravitaillement, drones, infanterie …), domaines dans lesquels la maîtrise d’Israël est encore forte. En 1990, au tout début de la guerre du Golf, l’armée irakienne était décrite comme plus puissante que celle des USA. En moins de quelques jours, la réalité du terrain a montré qu’il n’en était rien.

Source : Daily News Egypt & Israël Valley