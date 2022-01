Fadi Aliyan, haut responsable du Waqf jordanien sur le Mont du Temple a été mis en examen pour trafic d’armes à des fins terroristes. Il est suspecté d’avoir livré plusieurs armes à feu à un proche familial qui ont ensuite servi à des tirs contre des policiers israéliens à Issawiya, un quartier arabe de Jérusalem.

Dans l’acte d’accusation, il est mentionné que Fadi Aliyan s’était rendu il y a deux ans à Sichem pour acheter des armes à feu de fabrication artisanale (Carlo) et des munitions. Il les avait ensuite cachées à son domicile à Issawiya. Au mois d’août dernier, Fadi Aliyan avait déménagé et de crainte qu’elles soient découvertes, il les avait remises à un proche familial pour qu’il les cache. Trois jours plus tard, l’individu tirait en direction de policiers qui patrouillaient dans le quartier. Fort heureusement, aucun d’eux n’avait été touché. D’autres attentats ont été commis contre des policiers avec ces mêmes armes dans ce quartier, sans faire de victimes.

Dans son communiqué, la police s’est bien gardée de préciser que l’un des suspects appartient au Waqf afin de ne pas créer de problèmes diplomatiques avec la Jordanie…

Fadi Aliyan est connu sur le Mont du Temple pour son attitude hostile envers les Juifs qui y évoluent. Il a déjà effectué des séjours en prison pour agression envers des policiers ou provocations d’émeutes antijuives sur l’esplanade.

Le site Kol HaYehoudi avait également révélé récemment les liens qui unissaient Fadi Abou Shakhidem, l’assassin d’Elie Kay hy »d au Waqf.

Elhanan Gruner, du site Hakol HaYehoudi a écrit : « Le Waqf règne sur le lieu le plus saint du peuple juif et ses hommes sont impliqués dans le terrorisme et liés au Hamas. Mais l’essentiel est qu’un Juif n’ait pas le droit de boire aux robinets sur le Mont du Temple ou de s’y asseoir. Et que fait l’Etat ? Rien, tant il craint les réactions jordaniennes ! »

Photo porte-parole police