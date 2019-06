Il n’est pas rare de voir des drapeaux de l’OLP, du Hamas ou du Hezbollah venir souiller l’Esplanade du Temple.

Mais cette fois-ci et de manière exceptionnelle, une touriste canadienne a réussi à introduire sur l’esplanade un drapeau bleu-blanc rappelant celui d’Israël, avec l’inscription « Herout – Canada », organisation sioniste qui lutte pour les droits du peuple juif sur Erets Israël.

La militante, Lauren Eizik, s’est fait photographier avec en fond, la mosquée d’Omar et a diffusé cette photo sur sa page Facebook. Cette photo a rapidement été diffusée sur les réseaux sociaux arabes et a provoqué de vives réactions dans les médias « palestiniens ». La chaîne Al-Quds qui diffuse depuis Londres et a des relais en Judée-Samarie et à Gaza a crié au scandale et au blasphème: « Cette photo est une marque d’infamie sur le front de 1,6 milliards de Musulmans ».

Photo Facebook