Tom Nissani et Ofir Dayan, deux militants pour les droits des Juifs à l’accès du Mont du Temple ont été arrêtés puis expulsés de l’esplanade par la police israélienne pour avoir…chanté l’hymne national de la « Hatikva ». Il est apparemment plus facile pour la police d’expulser deux Juifs qui chantent que des centaines de musulmans brandissant des drapeaux de l’OLP et du Hamas et qui hurlent leur haine d’Israël et leur volonté de voir disparaître l’Etat juif.

Vidéo :

אופיר דיין @ofirdayan94 ותום ניסני @NisaniTom הורחקו מהר הבית כי שרו את המנון המדינה אירגוני זכויות אדם יקרים, היכן אתם? pic.twitter.com/lMG2HX0KBA — שיראל ללום (@shirellaloom) June 29, 2021

Photo