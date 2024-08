Hier (mardi), jour du 9 Av, plus de 2000 Juifs sont montés sur le Mont du Temple, un record historique. Plusieurs d’entre eux ont prié, brandi des drapeaux d’Israël et se sont prosternés, des attitudes contraires au statu quo en vigueur sur les lieux. Les ministres Itamar Ben Gvir et Itshak Wasserlauf du parti Otsma Yehoudit se sont aussi rendus sur le Mont, encourageant les prières des Juifs sur place.

Cette scène a suscité un tollé en Israël et dans le monde. En Israël, parmi les mécontents se trouvent les partis orthodoxes pour lesquels la montée sur le Mont du Temple revêt une interdiction religieuse. Les Grands Rabbins d’Israël et la majorité des grands décisionnaires interdisent aux Juifs de pénétrer sur ce lieu saint rappelant qu’une telle démarche doit être faite suivant des règles bien précises qu’il est impossible d’observer strictement aujourd’hui. De ce fait, selon eux, tout Juif qui se rend sur le Mont du Temple est passible de la punition de retranchement (karet).

Pour d’autres, notamment l’opposition et une majeure partie de la coalition, l’événement qui s’est produit hier est une provocation inutile qui place Israël dans une situation délicate vis-à-vis de la Jordanie, du monde arabe et du monde occidental.

Dans ce contexte, le chef de l’opposition Yaïr Lapid et le numéro 1 de Shass, Arié Derhy, ont décidé d’unir leurs forces pour présenter une loi visant à interdire carrément aux Juifs l’entrée sur le Mont du Temple, s’appuyant sur une décision hala’hique du Rav Ovadia Yossef, zatsal.

Par ailleurs, le maire de Jérusalem Moshé Leon, à la demande des services de sécurité, s’est adressé à cinq grands décisionnaires afin qu’ils condamnent dans une vidéo l’événement d’hier et qu’ils rassurent sur les intentions de l’Etat juif au regard du Mont du Temple. La vidéo a été publiée aujourd’hui, avec des sous-titres en arabe.

Le Rav Avigdor Nebenzahl, ancien grand rabbin de la vieille ville de Jérusalem, a déclaré: ”Tous les grands rabbins ont décrété qu’il était interdit de monter sur le Mont du Temple. Il s’agit d’un grave interdit”.

Le Rav Shmouel Betsalel, le président du conseil des Sages de la Torah et directeur de la yeshiva Porat Yossef dans la vieille ville, a lui aussi condamné en des termes fermes: ”La majorité des décisionnaires de notre génération interdisent, personne n’a le droit de monter sur le Mont du Temple”.

Le Rav David Cohen, membre du conseil des Grands de la Torah, a qualifié de ”voyous” ceux qui montent sur le Har Habayit: ”Nous avons le devoir de protester, nous ne pouvons pas ignorer ce qu’il s’est passé. Des voyous, littéralement, ont profané le lieu saint en public”.

L’ancien Grand Rabbin séfarade d’Israël, le Rishon Letsion Rav Itshak Yossef a, quant à lui, lancé un appel aux nations du monde: ”Ne considérez pas que ces ministres représentent le peuple d’Israël. Ils ne représentent pas le peuple d’Israël. La majorité des Juifs en Israël et dans le monde ne montent pas sur le Mont du Temple. S’il vous plait, il faut calmer les esprits, nous croyons tous dans un seul Dieu, nous voulons la paix entre les peuples et il est interdit de laisser la marge extrémiste nous conduire”.

Le décisionnaire orthodoxe le Rav Simha Rabinovitch a déclaré: ”Il s’agit d’un interdit absolu qui nous concerne tous. Il est évident que nous avons le devoir de protester contre ceux qui méprisent cet interdit, peu importe qui ils sont, aussi grands soient-ils et aussi connus soient-ils. Nous devons le rejeter et l’interdire sans ambigüité”.