L’Autorité Palestinienne a réagi de manière pavlovienne à la décision du tribunal de Jérusalem de permettre aux Juifs de prier en silence sur le Mont du Temple. Dans son jargon outrancier habituel, le « ministère des affaires étrangères » de l’AP qualifie cette décision « d’agression brutale contre la mosquée Al-Aqsa ». Dans un communiqué, il appuie encore sur le trait en écrivant qu’il s’agit d’une « vraie déclaration de guerre contre le peuple palestinien, les peuples arabes et la nation musulmane, qui commence par une volonté de partage de la mosquée et constitue un appel à une guerre de religion dans la région ».

Comme le faisait déjà le mufti nazi Hadj Amin al-Husseini dans les années 1936, l’AP dénonce « une agression contre la mosquée Al-Aqsa et son statut historique ». La centrale terroriste prévient qu’elle va réagir de manière intensive sur le plan diplomatique auprès de l’Onu et ses institutions, du Conseil de sécurité et à l’Unesco ainsi que de la Jordanie, des pays arabes et de l’Organisation de coopération islamique.

Le communiqué conclut en voyant dans la décision du tribunal « la preuve du complot ourdi par Israël contre la mosquée Al-Aqsa » et en accusant le système judiciaire israélien « d’être partie intégrante du dispositif de l’occupation »…

Des sujets qui seront sans doute abordés lors des prochaines rencontres serviles d’officiels gouvernementaux israéliens à Ramallah…

