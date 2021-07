On a du mal à en croire ses oreilles. Après les propos insensés et irresponsables du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid sur le Kotel, la députée Meirav Ben Ari, du même parti que lui, persiste et signe, comme s’il s’agissait d’un message à destination du parti Ra’am : c’est le Kotel et non le Mont du Temple qui est le lieu le plus sacré du peuple juif ! Le journaliste Sharon Gal qui l’interroge tente vainement de lui expliquer que ce mur n’est que l’enceinte extérieure de ce que fut le Temple de Jérusalem, rien n’y fait, la députée s’obstine. « Vous acceptez donc l’affirmation (de Yaïr Lapid) comme quoi le lieu le plus sacré du peuple juif n’est pas le Mont du Temple mais le Kotel ? » demande une dernière fois le journaliste. Acquiescement de la députée.

« Yesh Atid »…mais qui ignore le passé.

Vidéo :

Photo Miriam Alster / Flash 90