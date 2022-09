Pendant Rosh Hashana, 1083 fidèles juifs sont montés sur le Mont du Temple, soit deux fois plus que l’année dernière.

Parallèlement, des émeutiers arabes se sont barricadés dans les mosquées et ont attaqué les forces de l’ordre sur le Mont, en jetant des projectiles et des mortiers. Les émeutes se sont poursuivies dans la vieille ville, où des Arabes ont lancé des pierres sur les policiers et crié des slogans haineux.

Quatorze suspects, la plupart originaires de Jérusalem est, ont été arrêtés.

Ce soir (mardi), les troubles se poursuivent dans certains quartiers de Jérusalem est – Silwam et Tsur Bahar. Les policiers ont été pris à partie par la foule. Deux personnes ont été arrêtées à Tsur Bahar, l’une d’entre elles avait en sa possession des mortiers et un couteau. Plusieurs bouteilles incendiaires prêtes à l’emploi ont été trouvées dans le quartier par les policiers.