L’irrespect et l’insolence des membres du Waqf sur le mont du Temple sont le résultat direct de la politique d’apaisement et de retenue pratiquée par la police israélienne sur ce lieu le plus sacré du peuple juif. Ainsi, jeudi matin, un membre du Waqf a agressé des policiers qui tentaient de l’arrêter après qu’il se soit livré à des provocations contre des visiteurs juifs. L’un des policiers a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital. Un attroupement s’est rapidement formé et la police a eu du mal à calmer les esprits.

Selon l’organisation « Lakh Yerouhsalaïm », il y a ces jours-ci une volonté nette de la part de milieux musulmans de Jérusalem « chauffer » la situation sur le mont du Temple afin d’obliger les autorités à maintenir l’interdiction faite aux Juifs de s’y rendre le jour de Tish’a Be’av. Les différentes organisations juives en faveur de l’accès au mont du Temple appellent le Premier ministre à interdire l’accès du lieu aux musulmans le soir et la journée de Tish’a Be’av afin que les Juifs puissent s’y rendre en toute sécurité. Elles appellent le Premier ministre, le ministre de la Sécurité intérieure et la police à ne pas céder devant l’incitation, les violences et les provocations musulmanes.

Photo Yaakov Lederman / Flash 90