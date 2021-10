Le commandant de la Police de Jérusalem, Doron Tourdjeman a émis un ordre d’éloignement de trois mois du Mont du Temple pour l’ancien député Yehouda Glick. Ce qui est encore plus scandaleux que la mesure elle-même est la raison invoquée par le commandant de la police : « empêcher une grave atteinte à la sécurité des personnes et de biens ! ». Connaissant la personnalité de Yehouda Glick, cet argument est des plus ridicules et révoltants.

Il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle capitulation préventive de la police israélienne – sans doute sur ordre venu « d’en-haut » – face aux menaces musulmanes, alors qu’il y a quelques jours à peine, une foule haineuse de musulmans était rassemblée sur l’Esplanade du lieu le plus sacré du peuple juif et scandait des chants et des slogans nationalistes anti-israéliens. Les Juifs ne menaçant jamais « d’embraser la région » même sur les questions les plus importantes, tout semble permis à leur encontre. Une nouvelle fois, les autorités (juives) sanctionnent les innocents et donnent raison aux agresseurs.

Photo Mouvement pour la montée sur le Mont du Temple