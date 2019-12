Les organisations prônant la montée de Juifs sur l’Esplanade du Temple ont annoncé une hausse de 40% des visites lors de la fête de Hanouca par rapport à l’an dernier. Plus de 1.200 Juifs se sont rendus sur le lieu le plus sacré du peuple juif durant cette fête hautement symbolique qui commémore la réinauguration du 2e Temple par le Hasmonéens. Parmi les personnalités religieuses qui s’y sont rendues, les rabbanim Dov Lior, Reem HaCohen, Israël Ariel, Yehouda Kreuser, Yehouda Shloush, Elisha Wolfsohn, Itshak Lévy et Eyal Berkovitz.

Vidéo:

Les Jordaniens en colère…

Le simple fait pour un Juif de pénétrer sur le Mont du Temple est systématiquement décrit dans les médias musulmans avec des termes tels qu' »intrusion », « agression », « souillure », « extrémistes », « provocation » etc.

Les faits et gestes de chaque Juif sur le Mont du Temple sont également enregistrés et filmés par le Waqf et transmis notamment aux autorités jordaniennes qui s’imaginent être les maîtres des lieux sur le Mont du Temple et entendent décider ce qui s’y passe ou non.

Il y a quelques jours et suite à l’affluence juive sur ce lieu durant la fête de Hanouca, le ministère jordanien des Affaires étrangères a publié une lettre condamnant « les violations permanentes d’Israël de la sainte mosquée »(sic) ainsi que « l’assaut d’un député (?) et de dizaines d’extrémistes sous la protection de la police »!! La Jordanie « exige » d’Israël de réagir à ces « provocations »…

Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères Dhaif Allah al-Fayez a qualifié l’accès de Juifs sur le Mont du Temple de « provocation envers tous les musulmans du monde » ainsi que d’une « violation des obligations d’Israël en tant que puissance occupante (sic) ». Il a « rappelé » que la mosquée Al-Aqsa et ses 144 dounam (tout le Mont du Temple en fait) est un lieu de culte musulman exclusif ».

En l’occurrence, cette lettre et ces propos sont le fait d’un pays qui a signé un traité de « paix » avec Israël et dont les autorités devraient normalement utiliser un autre langage que ces attaques arrogantes et mensongères à répétition contre l’Etat juif.

Il serait temps que le gouvernement israélien remette la Jordanie et son roitelet à la place qu’ils méritent, celle d’un Etat artificiel qui ne doit sa survie qu’au soutien des Etats-Unis et d’Israël.

Photo article Sliman Khader / Flash 90