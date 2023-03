En introduction à votre proposition de ‘’compromis du peuple’’, vous exprimez votre crainte d’une guerre civile, perspective qui serait proche de se réaliser. Crainte partagée par tous les amoureux d’Israël. Mais en tant que Président votre devoir n’était-il pas de désigner ceux qui depuis des semaines la fomentent ?

Même si en Israël, ce titre de ‘’Président’’ est surtout honorifique (en 2014 il avait été proposé par Netanyahou à l’écrivain et Prix Nobel de la Paix Elie Wiesel, et en 1952 à Albert Einstein par Ben Gourion), vous avez me semble-t-il manqué une belle occasion de l’honorer.

Votre rôle n’aurait-il pas dû vous conduire à demander aux chefs déclarés et non déclarés de cette révolte de cesser d’agiter cette menace : accepter nos conditions ou ce sera la guerre civile ! Et s’ils s’y refusaient à les condamner fermement et sans équivoque ?

Car qui prépare la guerre civile ?

Sont-ce les 2 millions et demi qui ont utilisé le seul moyen légitime en démocratie, en allant pacifiquement et massivement voté pour une alternative à la catastrophe que fut l’ère Bennet-Lapid-Abbas ?

Ou ceux qui refusant de discuter les lois proposées par la majorité à la Knesset, préfère la délégitimer, et exercer le chantage de la guerre civile ?

Car qui prépare la guerre civile ?

Est-ce le peuple qui, narquois et plein de circonspection, se demande jusqu’où iront ces irresponsables, et par son calme refuse de répondre aux provocations quotidiennes ?

Ou plutôt ces deux cent mille personnes qui nomadisent d’une ville à l’autre, d’un quartier à l’autre, d’une façon d’ailleurs TRES CONCERTEE, TRES ORGANISEE, ET TRES FINANCEE où l’on ne peut pas ne pas reconnaitre les techniques de communication mises au point par les officines américaines de la CIA au moment des dites ‘’Révolutions de couleur’’ en Ukraine, Géorgie, Yougoslavie, Biélorussie, Azerbaïdjan, Tunisie, Egypte, et dont l’objectif était de faire tomber les gouvernements par un processus de révolte ‘’populaire’’, qui par la suite ont généré des guerres civiles.[1] Et l’on peut prédire que le Mossad aura bientôt quelques révélations à nous faire.

Mais contrairement à ces pays d’Europe de l’Est, d’Asie centrale et du monde arabe, Israël est un pays démocratique où chacun est libre de s’exprimer et où l’alternance est garantie, ce qui veut dire que telle minorité aujourd’hui peut devenir majorité demain.

Or Monsieur le Président, que reste-t-il à une minorité qui ne veut pas se soumettre à la majorité, sinon la violence ? Aujourd’hui symbolique, et demain armée ?

Ne voyez-vous pas que les leaders de l’opposition sont devenus un danger pour la Paix civile ? Car quelle peut être l’alternative logique de leur comportement sinon soit la dissolution de la Knesset, la mise aux arrêts du premier ministre et de son gouvernement, soit la mise aux arrêts de ces leaders hors-la-loi ? Mais pour cela, il faudrait que Tsahal intervienne, soit le scénario le plus catastrophique que l’on puisse imaginer.

Est-ce vraiment cela Monsieur le Président que vous souhaitez pour Israël, menacée de l’extérieur (et pas seulement par l’Iran), mais aussi de l’intérieur (et pas seulement par les terroristes), puisque désormais l’Europe et les USA s’ingèrent directement dans nos affaires, et que les partis politiques arabes d’Israël ont décidé de se joindre aux manifestants, alors qu’ils ne se considèrent même pas israéliens, mais ‘’palestiniens’’,

Votre rôle, certes honorifique, ne devrait-il pas consister, pour le moins, à rappeler leur devoir patriotique à ces Israéliens qui exportent leurs capitaux (ce qui ne leur a pas porté bonheur, puisque la banque américaine qui les as reçus a fait faillite) ou qui par exemple s’opposent à l’Alya tout en préférant vivre à Paris ou à Berlin ? !

Pour la deuxième fois, vous avez cru bon intervenir dans le débat autour de la Réforme judiciaire. La première fois l’opposition avait rejeté vos idées en vous taxant de pro-majorité. Mais cette fois le ‘’compromis’’ ressemblerait plutôt à une compromission, bien sûr inacceptable pour la majorité.

Cette double faillite remet gravement en cause votre pouvoir de médiation et d’apaisement. Il ne vous reste plus à présent qu’à demander aux leaders de l’opposition de respecter la Knesset ou d’appeler Tsahal a renverser le gouvernement comme ces derniers le voudraient, ce qui rangerait Israël parmi les dictatures.

Cette dernière éventualité étant déraisonnable, et même rendue impossible depuis hier compte tenu du soutien au Chef d’Etat-Major Herzi Halevi de 1200 officiers supérieurs vous n’avez vraiment plus grand choix.

Non à la dictature de la minorité !

Ne touchez pas à notre Knesset !

Et s’il le faut les 2 millions et demi, qui sont la majorité, iront la défendre.

JP Lledo

Tel Aviv 16 Mars 2023

[1] Ce n’est pas le lieu à présent de détailler ces organisations telle la NED (NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY), telle la NIF (New Israel Fund) dont le siège se trouve aux USA. Mais pour en avoir idée, j’ai évoqué dans le cas de l’Egypte le rôle de CANVAS et de Otpor (résistance en serbe) dont le logo était un poing brandi, logo que l’on peut voir sur certaines banderolles des ‘’résistants’’ telaviviens (Révolution démocratique dans le monde arabe, Ah si c’était vrai’’ – Editions Colin, 2012, Paris). Lire aussi : http://institutfrantzfanon.org/des-revolutions-de-couleur-soutenues-par-la-cia-par-f-william-engdahl/