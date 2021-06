Naftali Benett a été élu Premier ministre d’Israël avec 60 députés contre 59. Un député du parti Ra’am s’est absenté de l’hémicycle, ce qui fait que le nouveau gouvernement est élu sans la majorité absolue des députés. Par ailleurs, la Knesset a élu Micky Lévy (Yesh Atid) comme président de la Knesset, en succession à Yariv Levin. Naftali Benett a prononcé son premier discours de chef de gouvernement et a présenté son gouvernement. Il a remercié Binyamin Netanyahou pour sa contribution à l’Etat d’Israël. Binyamin Netanyahou, nouveau chef de l’opposition a prononcé un discours brillant lors duquel il a notamment dit : « C’est un soir de fête dans les studios de télévision mais une soirée difficile pour des millions d’Israéliens. Je vous le demande : ne vous découragez pas. Nous reviendrons, et plus vite que vous ne l’imaginez ». Photo Olivier Fitoussi / Flash 90