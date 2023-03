Me Nili Naouri-Kupfer, co-présidente d’Israël for Ever à l’occasion de la soirée d’hommage à son père Jacques Kupfer zal, organisée à Paris le 19 mars prochain: « Mon père avait dénoncé depuis longtemps la dictature de la Cour Suprême et il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui il aurait été un ardent partisan de la réforme. »