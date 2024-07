Caroline Yadan, candidate Ensemble dans la huitième circonscription des Français de l’Etranger: “Je mène mon combat contre les antisémites et je sais que je parviens à convaincre. On ne vote pas à l’Assemblée nationale pour quelqu’un qui a une voix qui porte et qui n’est que dans l’invective mais pour quelqu’un comme moi qui est d’une efficacité redoutable et qui a fait ses preuves dans la défense d’Israël”.