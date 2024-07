Le Docteur Daniel Guggenheim fait état de la diminution des faillites malgré la guerre, et des pertes conséquentes de la compagnie aérienne Ryanair depuis qu’elle ne dessert plus Israël. Il rappelle aussi que la réforme sur l’électricité prendra effet ce 25 juillet et termine l’émission avec la panne mondiale qui à profité à une société israélienne !