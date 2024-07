Tsahal a confirmé cet après-midi (samedi) avoir attaqué un complexe à Khan Younès où se trouvaient des terroristes dont le numéro 2 de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif et son adjoint, Rafa Salama. Salama est considéré comme un personnage central du Hamas, c’est lui qui coordonnait les efforts de guerre du Hamas face à Yahya Sinouar et contrôlait ce qui concernait les otages.

L’attaque a été réalisée au moyen de cinq bombes d’une tonne chacune, qui ont enseveli le complexe entier sous terre.

La confirmation de la mort de ce dernier a été donnée. En revanche, l’armée israélienne n’a pas encore de certitude sur le sort de Mohamed Deif. Rappelons que Deif a déjà échappé à 7 tentatives d’élimination ciblée de la part d’Israël.

”Nous pensons que le Hamas va essayer de cacher les résultats de cette attaque”, estiment les responsables de l’armée.

Des responsables sécuritaires ont indiqué à l’échelon politique qu’il était sûr que Deif avait été blessé lors de l’attaque mais qu’il fallait attendre pour obtenir la confirmation de sa mort, confirmation qui pourrait ”prendre du temps” à arriver.

Tsahal indique que les renseignements concernant la présence de Mohamed Deif sur les lieux de l’attaque étaient solides, croisés et précis.

L’armée israélienne s’est assurée en amont de l’attaque qu’aucun otage ne se trouvait sur place.

”Nous continuerons à attaquer et poursuivre les chefs du Hamas où qu’ils soient. Si Deif a été éliminé, cela aura l’effet d’un tremblement terre au sein du Hamas dans la Bande de Gaza, au sein du Hamas à l’étranger et dans la rue gazaouie”.

A la sortie de Shabbat, le Premier ministre a déclaré: ”L’Etat d’Israël, par le biais de Tsahal et du Shabak, a attaqué aujourd’hui à Gaza, dans le cadre d’une attaque ciblée, Mohamed Deif et son adjoint Rafa Salama. Nous n’avons encore aucune certitude concernant l’élimination des deux hommes mais nous pouvons vous promettre que quoi qu’il en soit, nous atteindrons tout le sommet du Hamas. Deif est un archi-terroriste, le Chef d’Etat-major du Hamas, le numéro 2 du commandement. Il a programmé et dirigé le massacre du 7 octobre et de nombreux attentats. Ses mains sont pleines de sang de nombreux Israéliens. Hier, à minuit, lorsque le chef du Shabak m’a présenté les détails de l’opération, j’ai voulu savoir trois choses: s’il y avait des otages à proximité, s’il y aurait des dommages collatéraux, quel type d’armes seraient utilisées. Lorsque j’ai obtenu les réponses qui m’ont tranquilisé, j’ai donné le feu vert pour l’opération”.