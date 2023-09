Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, a officialisé les discussions avec Israël et a affirmé qu’un accord était plus proche que jamais.

Interrogé sur Fox News, il a déclaré: ”Chaque jour qui passe nous rapproche d’un accord de normalisation avec Israël”. Il a ajouté qu’un tel accord serait ”l’accord le plus important depuis la fin de la Guerre froide”. Il a affirmé que de ”bonnes négociations” étaient en cours avec Israël.

Les équipes du Premier ministre ont été les premières surprises de cette annonce officielle et historique de la part du prince héritier. Personne ne savait que Ben Salman avaient l’intention de s’exprimer ainsi. L’information leur est parvenue alors que Netanyahou était en train de rencontrer le président sud coréen, Yoon Seok-youl.

Lors de cette interview, Ben Salman a précisé que la question palestinienne était très importante et qu’il convenait de la régler. Il a exprimé le voeu que l’accord avec Israël permettrait d’améliorer la vie des Palestiniens.

MBS a également été interrogé sur la nature du gouvernement actuel en Israël, qui comprend des partis d’extrême-droite, et s’il pensait pouvoir signer un accord avec Netanyahou et un tel gouvernement. Le prince héritier a balayé cette interrogation: ”La politique saoudienne est de ne pas se mêler de qui dirige le pays, nous travailllons avec lui. Pour le moment, nous n’avons pas de relations avec Israël. Mais si l’administration Biden parvient à amener le plus grand accord depuis la fin de la Guerre froise, alors nous aurons des relations et elles se poursuivront quel que soit le gouvernement en Israël”.

Concernant l’arme nucléaire iranienne, Ben Salman a insisté: ”Chaque pays qui se dote de l’arme nucléaire nous inquiète, c’est une mauvaise décision. De toute façon, personne n’a besoin de l’arme nucléaire puisqu’il est impossible de s’en servir. Tout Etat qui se servirait de l’arme nucléaire déclencherait une guerre avec le reste du monde. Le monde ne veut pas revivre Hiroshima. Possèder l’arme nucléaire est inutile, parce qu’il est tout simplement impossible de s’en servir. Mais si l’Iran dispose de l’arme nucléaire alors nous devons la posséder aussi, pour des raison sécuritaires et pour asseoir notre force au Moyen-Orient”.

Advertisement

En Israël, parallèlement à l’enthousiasme face à un tel accord historique, la droite met en garde contre des concessions trop importantes pour satisfaire les Saoudiens, en particulier vis-à-vis des Palestiniens. Plusieurs députés du Likoud ont envoyé hier (mercredi), une lettre au Premier ministre avant sa rencontre avec Joe Biden pour le mettre en garde contre un compromis qui pourrait nuire à la sécurité d’Israël.

L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, Guilad Erdan, a prévenu, dans une interview sur la radio israélienne 103FM: ”Nous ne devons pas permettre aux Palestiniens de disposer d’un droit de veto sur cet accord, c’est le message que nous transmettons sans cesse aux Américains. C’est ce qui a empêché tout accord de paix avec les pays arabes, parce que leurs revendications sont irréalistes”.

Au sein du gouvernement, le ministre Smotrich a déjà eu plusieurs conversations sur ce sujet avec le Premier ministre et l’a mis en garde contre un ”Oslo 2”. Pour le chef de la Tsionout Hadatit, le plus important est de ne pas céder sur les constructions en Judée-Samarie ou le transfert de territoires aux Palestiniens. En revanche, il est prêt à accepter des mesures qui favoriseront l’économie palestinienne.

D’après les médias américains, Netanyahou aurait demandé à ses équipes d’être en contact avec celles de Biden pour trouver un terrain d’entente sur le nucléaire saoudien. L’idée est de parvenir à une solution qui convienne à tous et qui permette à l’Arabie Saoudite d’enrichir de l’uranium à des fins civiles.