L’ancien ministre de la Défense Moché Yaalon qui a fait de la démission du Premier ministre une véritable obsession a apparemment des problèmes de surdité. Dans un post publié sur son compte Twitter il a écrit : « J’ai participé à des manifestations, j’ai entendu des appels à la démission de l’accusé, j’ai entendu des témoignages sur des agressions envers des manifestants mais je n’ai entendu aucune menace de la part de manifestants contre la vie de Netanyahou ou de membres de sa famille. Et si quelqu’un l’avait fait il aurait dû être arrêté immédiatement. J’ai rencontre des Israéliens qui aiment leur pays et se préoccupent de son avenir. Netanyahou ! Cessez de vous faire passer pour une victime et démissionnez! »

Dans un prochain tweet le député va-t-il nous dire qu’il n’a vu aucune scène obscène lors des manifestations ?

Photo Yonatan Sindel / Flash 90