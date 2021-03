Le président du parti Yahadout Hatorah est en colère contre Binyamin Netanyahou et le lui fait savoir. Moshé Gafni en voulait déjà au Premier ministre parce qu’il avait favorisé durant la campagne le parti Hatziyonout Hadatit au détriment de Yahadout Hatorah, afin de faire entrer le parti sioniste-religieux à la Knesset.

Cette fois-ci, Moshé Gafni fulmine contre Binyamin Netanyahou parce que ce dernier refuse de collaborer avec le parti Ra’am de Mansour Abbas même pour un soutien de l’extérieur. Gafni estime que le parti islamique arabe israélien a beaucoup de points communs avec les partis juifs orthodoxes sur le plan des questions sociétales et il pense que Binyamin Netanyahou devrait s’appuyer sur ce parti pour former un gouvernement. Face au refus catégorique du parti de Betzalel Smotritch pour un tel scénario, Moshé Gafni a dit : « Netanyahou a voulu le grandir, et c’est maintenant Smotritch qui décide qui entrera ou non dans la coalition. Que Netanyahou mange le plat qu’il a lui-même cuisiné ! »

Le président de Yahadout Hatorah a laissé planer le doute sur le fait que son parti recommande Binyamin Netanyahou auprès du président de l’Etat : « C’est le conseil des grands de la Torah qui prendra la décision finale ».

Photo Hadas Parush / Flash 90