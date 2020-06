Madame Stern a cinquante ans et souffre depuis quelques années de la terrible maladie. Son cancer s’est propagé et elle a besoin de soins urgents et coûteux. Sans cela, ses jours sont en danger et elle risque de mourir ces prochaines semaines. Mère de famille nombreuse, elle lance un appel déchirant.

Le service d’oncologie de l’hôpital résonne des voix les plus poignantes. Judith Stern souffre terriblement et ne peut plus bouger les jambes. Entourée de ses enfants en pleurs, elle essaie de contrôler ses gémissements mais la souffrance est trop intense. À ces problèmes terribles de santé s’ajoutent des soucis financiers qui ne laissent aucun répit à son mari dans la détresse. Celui-ci continue à travailler malgré la situation. À la tête d’une famille nombreuse avec beaucoup de petits enfants, il peine à gérer le foyer et les visites à l’hôpital. Il cherche désespérément de l’aide afin de sauver son épouse d’une mort certaine, faute de traitements.

Les traitements existent, mais ils sont onéreux

Malheureusement, les soins dont Mme Stern a tant besoin coûtent chers. Son cancer est à un stade avancé et les traitements ne sont pas tous pris en charge par la sécurité sociale. Elle a également besoin de soins paramédicaux onéreux.

Grâce à la mobilisation lancée par le Vaad Harabanim, la plus importante caisse de Tsedaka en Israël, il est possible de sauver la vie de Judith Stern et de lui épargner des souffrances supplémentaires. L’Association du Vaad Harabanim, réputée pour son efficacité et sa rapidité dans le traitement des dossiers extrêmement urgent, peut réussir, grâce à l’aide de chacun, à changer le cours des choses et à rendre cette maman à ses enfants. Il suffit de s’unir car l’union fait la force. Avec la somme de 30 000 euros, elle pourra profiter de six mois de soin et assister au mariage de son fils. Il faut agir vite car chaque jour compte. C’est pourquoi le Vaad Harabanim lance cet appel à la communauté française qui sait faire preuve de tant de générosité. La situation n’est pas désespérée, il faut agir, sans attendre.

Faire un don en ligne pour Judith Stern: https://cutt.ly/nun4gYv (Reçu Cerfa délivré instantanément)