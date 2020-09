Trois semaines après la décision scandaleuse de la Cour suprême de détruire un quartier entier dans la région de Binyamin, les habitants de Mitzpeh Keramim lancent une campagne nationale pour éviter cette immense injustice qui détruirait la vie de 46 familles juives.

A l’occasion du lancement de cette campagne, la direction de ce yishouv a publié un communiqué : « Vous connaissez presque tous l’histoire de Mitzpeh Keramim. Un yishouv qui fut créé en 1999 avec l’aval de l’Etat et qui est aujourd’hui menacé de destruction après une décision injuste de la Cour suprême qui d’un simple geste de la main souhaite détruire la vie de ses 46 familles, ceci malgré une décision contraire d’un tribunal de district et l’avis opposé du conseiller juridique du gouvernement. Plus que cela, cette décision de la Cour suprême risquera d’avoir des effets destructeurs sur des milliers de maisons en Judée-Samarie. Mitzpeh Keramim est un yishouv israélien typique, habité par des gens de haute qualité, des gens d’action, des officiers, des éducateurs, qui ont acquis ces terrains en toute bonne foi pour y construire leur maison. Les habitants lancent aujourd’hui une campagne afin de réparer le préjudice et sauver leur maison. Mitzpeh Keramim a besoin de votre aide financière afin de pouvoir assurer le combat judiciaire. C’est un test pour l’Etat d’Israël. Nous sommes conscients de la situation économique du pays mais nous n’avons pas le choix, notre village est menacé de destruction… »

Pour aider :

https://tic.li/4O2jaeO

Photo Miriam Alster / Flash 90