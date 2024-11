Atterrissage réussi pour le premier satellite franco-israélien Venµs, destiné à réaliser des missions d’observation de la terre dans le cadre du programme GMES de surveillance globale pour l’environnement et la sécurité.

Venµs est un mini-satellite au coeur de la première mission spatiale conjointe entre l’Agence spatiale israélienne (ASI) et l’agence spatiale française (CNES). Le projet a été lancé après la signature d’un protocole d’accord signé en 2005 entre les deux agences.

La mission a trois objectifs:

Un objectif sur le plan scientifique, en fournissant des données à haute résolution sur l’évolution de la végétation sous l’effet des facteurs environnementaux et humains

Un objectif technologique à travers la mise en œuvre d’un nouveau système de propulsion électrique pour les changements d’altitude en remplacement des systèmes à propulsion chimique existants

Une avancée politique alors que le lancement de ce satellite de 265kg, le 2 août 2017 à 4h58 heure locale, a marqué le retour d’Israël au centre spatial guyanais de Kourou, 20 ans après son dernier lancement (1996)

Un autre projet franco-israélien est en cours et constituera une première mondiale: le projet C3IEL (Cluster for Cloud Evolution, ClimatE and Lightning) qui promet d’explorer les nuages convectifs depuis l’espace grâce à un train de deux nanosatellites synchronisés.