Afin de remédier aux embouteillages sur la route 1 entre Jérusalem et Tel Aviv, une nouvelle voie rapide, »Netiv Plus », a été mise en service aujourd’hui.

Cette voie peut être empruntée par les transports en commun et les voitures transportant plus de trois passagers et permet donc d’éviter les bouchons tout en encourageant à utiliser les autobus et le covoiturage.

»Netiv Plus » commence au niveau de l’échangeur Daniel et jusqu’au tunnel Harel, sur une distance de 26 kilomètres. Elle sera ouverte du dimanche au jeudi entre 6h30 et 9h30, les vendredis entre 12h et 17h ou jusqu’à l’entrée de Shabbat. Le reste du temps, cette voie est ouverte à tous, comme une file normale de circulation.

Ce sont plus de 400 autobus en semaine et 500 le vendredi ainsi que des milliers de voyageurs particuliers qui pourront profiter de cette nouvelle voie. Toute infraction au règlement d’utilisation de »Netiv Plus » sera sanctionnée par une amende de 500 shekels.

Ce projet a été lancé au mois de juin dernier par la ministre des Transports Merav Mihaeli. Une telle voie existe déjà sur la route 20 et a permis de réduire de manière dramatique le temps de trajet pour les transports publics.