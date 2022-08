Le rapprochement entre la Russie et l’Iran se concrétise de plus en plus.

La chaine américaine CNN a rapporté que les soldats russes avaient commencé ces dernières semaines à s’entrainer à piloter des drones de fabrication iranienne. Ces entrainements comprendraient même des exercices militaires sur le sol iranien. La Russie devrait prochainement acquérir ce matériel iranien comme cela avait été annoncé il y a un mois après la rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue iranien, Ibrahim Raïssi.

Aujourd’hui on apprend qu’un satellite iranien a été mis en orbite par la Russie. La manoeuvre s’est déroulée avec succès comme l’a rapporté l’agence de presse russe. L’agence spatiale iranienne a déjà reçu les premières images envoyées du satellite.

La semaine dernière, le Washington Post faisait état des craintes de l’administration américaine face à une éventuelle coopération spatiale entre la Russie et l’Iran. Les responsables américains s’interrogent sur les capacités d’espionnage de ce satellite. On se doute que la Russie s’en servira contre l’Ukraine et il est fort possible aussi que le satellite puisse servir à espionner les sites de l’armée israélienne et des autres Etats du Proche-Orient.

Téhéran a affirmé que ce satellite était entièrement sous son contrôle et ne servirait en aucun aux Russes contre l’Ukraine. Les responsables iraniens prétendent que cet outil est destiné à des observations sur le climat pour le bien de l’agriculture iranienne.

En Occident, personne n’est dupe des réelles intentions de l’Iran et de son nouvel allié russe. D’ailleurs lors de la rencontre entre les chefs d’Etat iranien et russe, les deux hommes avaient convenu de coopérer contre la »tricherie de l’Occident ».