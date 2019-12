Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué le début de l’acheminement du gaz naturel en provenance du gisement ‘Leviathan’. Ce processus prévu depuis longtemps avait été retardé par de multiples saisies de la justice qui ont trouvé leur épilogue lundi.

Binyamin Netanyahou a écrit sur sa page Facebook: « Nous n’avons pas cédé face à tous les populismes. Nous nous sommes battus durant des années afin de pouvoir extraire ce gaz des profondeurs de la mer, envers et contre toutes les tentatives de nos adversaires politiques. Aujourd’hui, il s’agit d’un pas historique pour notre pays, et le gaz naturel va enfin couler à partir du gisement ‘Leviathan’. Le prix de l’électricité à déjà baissé de 17% depuis 2013, et la courbe descendante va se poursuivre. Des milliards de shekels vont entrer dans les caisses de l’Etat, pour la santé, l’éducation et la justice sociale au profit de tous les habitants du pays. Nous renforçons quotidiennement le pays, par des actes et non par des paroles creuses ».

La mise en marche officielle de la plateforme ‘Leviathan’ a été décrétée après une ultime étape dans laquelle le ministère de la Protection de l’Environnement ait constaté que la compagnie Noble Energy avait rempli toutes les conditions posées par le ministère. Des manifestations d’opposants ont tout de même eu lieu mercredi contre la mise en marche du processus, avec en tête la députée Stav Shafir présidente du nouveau Parti écologiste.

Le projet ‘Leviathan » a officiellement débuté il y a trois ans avec un investissement de 3,6 milliards de dollars. Il s’agit de l’un des plus grands projets de cette décennie, après le projet ‘Tamar’. Le gaz extrait du gisement ‘Leviathan’ sera fourni au marché israélien mais aussi à la Compagnie jordanienne d’Electricité ainsi qu’à des clients institutionnels égyptiens. Les recettes estimées pour l’économie israélienne sont de l’ordre de 31 milliards de dollars sur 15 ans sans parler des économies d’énergie qui seront réalisées par les entreprises israéliennes. Les tarifs de l’électricité en Israël vont déjà baisser de 4% dès mercredi prochain.

Le gisement ‘Leviathan’ appartient conjointement aux compagnies Noble Energy Ltd (40%), Delek Drilling Holds Ltd (45%) et Ratio Oil Exploitation Ltd (15%). Les dirigeants de ces trois compagnies ont chacun souligné « une étape historique franchie par l’économie israélienne », la « transformation d’Israël en puissance énergétique régionale » ainsi que « les développements géostratégiques positifs pour l’Etat d’Israël qui se produiront grâce à ce tournant ». Igal Landau Pdg de Ratio Oil Exploitation Ltd s’est même dit optimiste pour la découverte future de nouveaux gisements importants dans les eaux territoriales israéliennes.

Photo Moshé Shaï / Flash 90