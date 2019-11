20h07: Shlomo Karaï (Likoud): « Il s’agit d’une mise en examen surréaliste et forcée. Le conseiller juridique du gouvernement n’a pas su résister aux pressions qui voulaient effectuer un putsch par une junte judiciaire décidée à évincer le Premier ministre ».

20h00: Benny Gantz. président de Bleu-Blanc (courte réaction): « Triste journée pour l’Etat d’Israël ».

19h50: ANNONCE OFFICIELLE DU CONSEILLER JURIDIQUE DU GOUVERNEMENT: le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a fait une longue annonce à la télévision dans laquelle il a détaillé et justifié sa décision. Il a indiqué qu’elle a été très difficile à prendre mais prise sans remords, exprimant son amitié et son respect pour Binyamin Netanyahou. Il a dénoncé les différentes tentatives de faire pression sur lui, de droite comme de gauche et a assuré que depuis le début, depuis les enquêtes policières jusqu’à sa décision, tout le processus a été mené avec professionnalisme et sans autre but que la recherche de la vérité et le respect de la loi ainsi que des normes éthiques de gouvernance.

19h38: Micky Zohar (Likoud – président de la coalition): « Le premier sentiment est une grande tristesse. J’ai mal pour le Premier ministre! Quel beau cadeau l’Etat lui fait pour tout ce qu’il a contribué durant des années. Tout était écrit depuis le début. Nous savions que le conseiller juridique du gouvernement ne résisterait pas aux pressions qui étaient exercées sur lui. Nous savions que le procureur de l’Etat Shaï Nitzan mettrait toute son énergie afin que le Premier ministre soit inculpé à tout prix. Nous ne nous tairons pas, et ne céderons pas ».

Gaby Ashkenazy (Bleu-Blanc): « Le jour où un Premier ministre en exercice est inculpé est un jour triste pour l’Etat d’Israël. J’espère pour l’Etat d’Israël et pour Binyamin Netanyahou qu’il sera acquitté mais il ne fait aucun doute que le Premier ministre doit désormais laisser la place et se concentrer sur sa défense dans ses affaires et non s’occuper des affaires de l’Etat ».

Ayman Oudeh (Liste arabe unie): « Le jour où Binyamin Netanyahou paiera pour ses crimes nous pourrons commencer à réparer les dégâts qu’il a causés. Le racisme et la haine qu’il a distillés ne disparaîtrons pas lorsqu’il sera en prison mais cela dépendra de nous – juifs et arabes – pour construire une société qui tend vers la paix, une démocratie égalitaire qui servira tous les citoyens du pays ».

