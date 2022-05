Les services du renseignements du Shabak ont autorisé aujourd’hui (lundi) à la publication, le résultat de leur travail de plusieurs mois sur les réseaux sociaux, qui a permis de mettre à jour un réseau d’espionnage iranien en Israël.

Le réseau s’appuyait sur un profil FaceBook fictif, au nom de Sarah Puppi. Le Shabak affirme l’avoir détecté dès ses débuts. Des agents israéliens se sont faits passer pour des jeunes Israéliens intéressés par des contacts avec la jeune femme fictive.

Ils ont ainsi pu découvrir quelles étaient les méthodes et les intentions de ceux qui se cachaient derrière ce profil.

Ainsi, »Sarah Puppi » était une jeune femme juive, qui avait des contacts dans le monde des affaires israélien. Elle se liait avec des Israéliens sur FaceBook avant de passer sur WhatsApp. Elle leur demandait de lui rendre des services comme ceux de se venger pour elle sur des personnes lui devant de l’argent en Israël ou de l’aider à porter atteinte à ses »concurrents ». En réalité, les personnes ciblées par ces demandes n’étaient autre que des personnalités qui intéressent particulièrement les Iraniens: représentants de compagnies commerciales et diplomates de pays arabes. Des milliers de dollars étaient promis à ceux qui exécutaient les demandes de ce faux profil. De l’argent a même été versé à certains en bitcoin.

La dernière demande en date de »Sarah Puppi » était de l’affichage de pancartes anti-Poutine, dans le but de porter atteinte aux relations entre la Russie et Israël.

D’après les informations communiquées par le Shabak, les personnes derrière ce profil se trouvent en Israël et leur but était de constituer un réservoir d’Israéliens qui leur serviraient à récolter des informations et à perpétrer des actes terroristes contre Israël.

Le Shabak rappelle que ce n’est pas la première fois que de telle méthodes sont employées par les Iraniens et appelle la population à la plus grande vigilance sur les réseaux sociaux.