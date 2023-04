Article de Miri Maman pour Actualité Juive numéro 1681

Mirna Sayeh est la première joueuse de basket palestinienne à évoluer dans le championnat féminin israélien.

Il est aux alentours de 19h. Salle Kiryat Mena’hem de Ramla, dans le centre d’Israël. Mirna Sayeh écrit l’Histoire. Cette jeune basketteuse de 22 ans est la première joueuse palestinienne à évoluer dans le championnat de basket féminin israélien.

Originaire de Bethléem, Mirna Sayeh joue pour la formation de l’Union sportive académique de Jérusalem.

Son entraîneur, Ohad Gal, ne tarit pas d’éloge sur sa nouvelle meneuse : « Elle est techniquement excellente. Il y a

peut-être un déficit physique mais elle est très volontaire. Nous allons prendre le temps de l’intégrer dans l’effectif. Elle a sa place parmi nous. »

L’arrivée de Mirna Sayeh dans les rangs de l’équipe de basket féminine de la capitale israélienne ne doit rien au hasard. Ohad Gal révèle avoir suivi ses performances dans le championnat palestinien de basket, où elle a reçu le titre de MVP, meilleure joueuse de la ligue. « Je me suis aussi renseigné auprès de mes contacts au sein du championnat palestinien pour savoir si elle était apte à jouer au niveau supérieur et si elle était prête à nous rejoindre. On m’a répondu qu’il fallait la prendre et lui donner sa chance », déclare l’entraîneur des rouges et blanches.

Pour se rendre à l’entraînement, la joueuse palestinienne emprunte la route qui relie Bethléem à Jérusalem. Parallèlement aux entraînements et aux matchs, Mirna suit des études de comptabilité à l’Université de

Bethléem ; mais selon l’entraîneur de l’Union Jerusalem, elle pourrait poursuivre son cursus universitaire à l’Université hébraïque de Jérusalem. « Nous sommes dans un processus avec Mirna », confie Ohad Gal. « La saison dernière, nous l’avons soumise à une batterie de tests pour savoir si elle était apte à évoluer en Première Division (Premier League). Nous avons même failli l’inscrire mais nous avons préféré ne pas nous précipiter. Aujourd’hui, elle est prête. Elle a amélioré sa technique de shoot, ses passes. Elle a une attitude ultrapositive et a été adoptée par l’ensemble de l’effectif. »

Mirna a d’ailleurs invité les joueuses étrangères de l’effectif à visiter la ville sainte de Bethléem. Selon son entraîneur, elle considère le club comme « sa deuxième maison, et malgré l’opposition de ses proches à la voir évoluer dans une équipe israélienne, elle veut s’inscrire dans la durée avec nous et je pense qu’elle sera à nos côtés pour longtemps. »

Miri Maman pour Actualité Juive numéro 1681

