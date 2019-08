La ministre de la Culture et des Sports a vivement réagi aux propos émis dimanche matin par Ehoud Barak sur le site Ynet.

Pensant flatter l’électorat arabe israélien, l’ancien Premier ministre et ministre de la Défense y déclarait qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que le député Ahmad Tibi siège à la commission des Affaires étrangères et de la Défense. « Il serait tout à fait légitime dans cette commission » a dit de manière totalement irresponsable le candidat du Camp Démocratique. Depuis 1948, et pour des raisons qu’il est inutile d’expliquer, il est de tradition qu’aucun député arabe ne siège dans cette commission si sensible qui traite de questions cruciales pour la sécurité d’Israël sur le plan extérieur et intérieur. Connaissant les sympathies des députés de la Liste arabe pour les ennemis d’Israël et les organisations terroriste, il serait criminel de les mêler aux séances de cette commission.

Sur son compte Twitter, Miri Regev a écrit: « Barak, voulez-vous également nommer les ‘milliers de shahids’ comme observateurs dans cette commission?? Vous avez complètement déraillé!! ». La ministre y a rajouté la fameuse vidéo où l’on voit le député à Ramallah, revêtu de l’écharpe du Fatah, dressant l’éloge des « shahids » (terroristes): « Le shahid est le symbole de la patrie! Bénédiction aux milliers de shahids dans notre patrie et à l’étranger! »

Ces propos ne lui avaient d’ailleurs valu aucune sanction ni invalidation.

Photo Hadas Parush / Flash 90